أشاد الناقد الرياضي، فهد الروقي، بمستوى لاعب فريق نادي الهلال علي البليهي في دوري أبطال آسيا بالمقارنة مع لاعب المنتخب الوطني السابق، ماجد عبدالله.

وقال إن علي البليهي سجل في دوري أبطال آسيا أكثر مما سجله ماجد عبدالله، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 الرياضية.

وأكد أن البليهي واحد من أساطير دوري أبطال آسيا.