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طالبات أثناء عودتهن إلى المدرسة في جدة قبل 49 عام
طالبات أثناء عودتهن إلى المدرسة في جدة قبل 49 عام
منذ 53 دقيقة
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