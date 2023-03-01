أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن منطقة مكة المكرّمة سجلت أعلى درجة حرارة، اليوم الأربعاء، في المملكة بمقدار 34 درجة مئوية تلتها ينبع التي سجلت 33 درجة مئوية

وذكر المركز، درجات الحرارة في مناطق المملكة، حيت سجّلت حائل وعرعر وطريف والقريات أقل درجة حرارة وهي 9 درجات مئوية.

وأكد مركز الأرصاد اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق منها جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والرياض.