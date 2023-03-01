أوضح الدكتور خالد الأحمدي، استشاري جراحة الإصابات والكوارث والجراحة العامة، المقصود بالفتق وأسباب حدوثه وأنواعه.

وقال الدكتور خالد الأحمدي، خلال برنامج “صباح السعودية”، أن الفتق الجراحي هو عبارة عن خروج جزء من أجزاء الجسم من داخل تجويف البطن إلى الخارج عن طريق وجود فتحة في جدار البطن أو ضعف ذلك الجدار.

وأشار إلى أن ذلك الضعف يزيد مع الوقت بسبب زيادة الضغط داخل البطن، لافتًا إلى وجود عدة أسباب لزيادة الضغط داخل البطن، منها الحمل والسمنة والإمساك المزمن، بالإضافة إلى الالتهابات الرئوية والسعال المزمن.

وذكر أنه من الممكن تقسيم الفتق إلى عدة أنواع حسب الموقع التشريحي للجسم، ومنه الفتق الإربي وهو الشائع والذي يحدث تحت السرة في منطقة الحزام، والفتق الفخذي، والفتق الجراحي الذي يحدث عقب العمليات الجراحية بسبب وجود ضعف في التئام الأنسجة، أو فتق الحجاب الحاجز وهو داخلي.