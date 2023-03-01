يتميز الكرنب أو الملفوف بمذاقه الشهي فضلاً عن فوائده المدهشة فهو يحتوي نسب عالية من فيتامين ج الذي يعتبر أساسي وضروري لتعزيز الجهاز المناعي.

ويساعد تناول الملفوف بشكل منتظم وبكميات معتدلة على زيادة انتاج مادة الكولاجين في الجسم التي بدورها تعطي نضارة للوجه وتساعد على محاربة معالم الشيخوخة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أنه يقي من السرطان، بالرغم من الغموض الذي يحول حول المسببات لمرض السرطان إلا أن نسب مضادات الاكسدة المتوفرة في الملفوف تساعد بشكل فعّال على الوقاية من الاصابة بمرض السرطان.

ويساعد الملفوف أيضًا على الوقاية من فقر الدم بسبب محتواه العالي من الحديد ويعتبر الملفوف مكوّن فعّال في محاربة الأنيميا التي يكون سببها النقص في الحديد.

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