أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.9 %، ليغلق عند 10192 نقطة (+ 90 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 4.1 مليار ريال.

وارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 3 % عند 72.10 ريال، وسط تداولات تجاوزت الـ6 ملايين سهم.

وأنهت أسهم بنك الرياض، وبنك ساب، والسعودي الفرنسي، وبنك البلاد، والسعودي للاستثمار، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و5 %.

وتصدر سهم العربي الوطني، ارتفاعات اليوم بنسبة 9 %، عند 25 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 1.2 مليون سهم.

في المقابل، تراجع سهم أرامكو، بنسبة 1 %، عند 31.55 ريال.

وهبط سهم رتال، بنسبة 4 % عند 122.40 ريال، عقب إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الرابع 2022، إلى 62.5 مليون ريال، وبنسبة 15 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.

وأغلق سهم كيمانول، عند 24.46 ريال (- 2 %)، وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر في الربع الرابع 2022، بقيمة 16 مليون ريال.