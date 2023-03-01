دخل نادي الاتحاد لقائمة الأندية التي تتنافس بعروضها لضم لاعب باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي.

وكانت تقارير صحفية أكدت خلال الفترة الماضية أن نادي الهلال تقدم بعرض للتعاقد مع اللاعب، كما أشارت إلى أنها رفعت قيمة العرض لإقناع اللاعب بالموافقة لكن لم يتم حسم الأمربعد.

ويرغب نادي الاتحاد أيضا في ضم ميسي، وقدم في إطار ذلك عرضا لمدة عامين بقيمة 88 مليون يورو لكل موسم، وفقا لصحيفة “barcauniversal”.

وأكدت الصحيفة أنه برغم أن هذا العرض ضخم إلا أنه من المرجح أن يرفضه ميسي لرغبته في البقاء في أوروبا.