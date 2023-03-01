حرص أحد محبي الفنان محمد عبده على التقاط صورة معه أثناء تواجده في المسجد الحرام.

وكان محمد عبده قد ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يرتدي ملابس الإحرام وعندما طلب منه شخص أن يلتقط صورة معه.

واستجاب الفنان لهذا الطلب وابتسم أثناء التقاط الصورة.