كشفت صحيفة “ذا أتليتك” أن إدارة ريال مدريد لم تتواصل مع الكرواتي لوكا مودريتش من أجل تجديد عقده .
وأضافت أن خيار لعب مودريتش في الدوري السعودي هو الأكثر احتمالاً.
يذكر أن النصر كان قد قدم عرضا مغريا للوكا مودريتش للتعاقد معه بعد انتهاء عقده.
كشفت صحيفة “ذا أتليتك” أن إدارة ريال مدريد لم تتواصل مع الكرواتي لوكا مودريتش من أجل تجديد عقده .
وأضافت أن خيار لعب مودريتش في الدوري السعودي هو الأكثر احتمالاً.
يذكر أن النصر كان قد قدم عرضا مغريا للوكا مودريتش للتعاقد معه بعد انتهاء عقده.
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