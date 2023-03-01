كشفت صحيفة “ذا أتليتك” أن إدارة ريال مدريد لم تتواصل مع الكرواتي لوكا مودريتش من أجل تجديد عقده .

وأضافت أن خيار لعب مودريتش في الدوري السعودي هو الأكثر احتمالاً.

يذكر أن النصر كان قد قدم عرضا مغريا للوكا مودريتش للتعاقد معه بعد انتهاء عقده.