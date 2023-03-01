تمكن الأمن المصري من حل لغز العثور على أشلاء جثة عامل داخل عدة أكياس بلاستيكية ملقاة على كورنيش المعادي.

وكشفت التحريات أن المجني عليه قتل بـ4 طعنات في البطن، و4 أخرى في منطقة الظهر، وتم التمثيل بجثته وتقطيعها لأجزاء ووضعها في 6 أكياس بلاستيكية وتركها .

وتبين أن المجني عليه يدعى “أ.ع”، ويعمل منجداً وفي منتصف الأربعينات من العمر، وتم تحرير بلاغ باختفائه منذ 6 أيام، وكشفت التحريات أن زوج خطيبته السابقة وراء ارتكاب الواقعة معتقدا وجود علاقة آثمة بينهما جعلته يقرر التخلص منه ويخفي جريمته.