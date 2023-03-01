تنظر محكمة مصرية قضية متهم بهتك عرض فتاة عمرها 16 عاما بشقة شقيقتها، واستمعت جهات التحقيق لأقوال شقيقة الضحية.

وأفادت شقيقة الضحية بأن المتهم كان قد سبق وتقدم لخطبة شقيقتها وتم رفضه من قبل أهلها، وحاول التواصل معها بعد ذلك وأقاما علاقة غير شرعية.

وأضافت أنه قد سبق وأقام معها علاقة غير شرعية أيضا، ثم علموا بحمل اختها منه، مضيفة: “هي عارفاه من سنة وكانوا بييجوا البيت عندي وأقاموا علاقة، وعمل معايا علاقة مرتين”.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها والتي لم تبلغ من العمر 18 سنة كاملة بغير قوة أو تهديد بأن أوهمها بوجود علاقة عاطفية فيما بينهما.