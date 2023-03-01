قال الناقد الرياضي محمد البكيري، إن فريق الهلال وضع فخ للأندية في دوري روشن بإيهام الفرق الأخرى بعدم اهتمامه بالمنافسة وانشغاله بدوري أبطال آسيا.

وأكد أنه لا يمكن إخراج الهلال من المعادلة التنافسية بالدوري، مضيفا أن الهلال هو أكثر فريق مقلق للمنافسين، وبدون لانخفضت حدة المنافسة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “رياضة سكوب” المذاع على قناة “السعودية”.

وانتقد طريقة فسخ التعاقدات في أندية المملكة ومنها نادي النصر الذي أصبح ملزم بدفع 34 مليون ريال للمدرب السابق لفريقه روي فيتوريا، مشددا على ضرورة أن يتم التعاقد بآليات تتناسب مع وضع الأندية.