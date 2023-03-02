أعلنت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته الخامسة، عن البرنامج الزمني للانتخابات والذي ينطلق يوم 5 مارس الجاري ويستمر حتى الأول من مايو المقبل.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي خلال الفترة من 5-11 مارس الجاري، على أن يتم فحص قوائم المترشحين خلال الفترة من 12-16 من الشهر ذاته.

وسيتلقى مركز التحكيم الرياضي السعودي الطعون والتظلمات على قوائم المترشحين خلال الفترة من 20-26 مارس الجاري، على أن يتم إعلان نتائج الفصل في الطعون والتظلمات يوم 9 أبريل المقبل.

ومن المقرر أن يتم إعلان القوائم النهائية للمترشحين يوم 25 أبريل المقبل، فيما سيتم السماح في اليوم التالي بالدعاية الانتخابية والتي تستمر حتى يوم 30 من الشهر ذاته، على أن تجرى الانتخابات يوم الأول من مايو 2023.

يذكر أن الفقرة 1 من المادة الخامسة للائحة الانتخابات سمّت أعضاء لجنة الانتخابات وهم أحمد القنيعان “رئيس لجنة الاستئناف” والدكتور يزيد الرشيد “نائب رئيس لجنة الاستئناف”، وبندر الحميداني “رئيس لجنة الانضباط والأخلاق”، والدكتور عبدالعزيز الفضلي “نائب رئيس لجنة الانضباط والأخلاق”، حيث اختار الأعضاء القنيعان رئيسًا للجنة وفق الفقرة ج/4 من المادة الخامسة للائحة الانتخابات.