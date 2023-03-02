تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 3٫99486 مقابل الريال الواحد 0٫25032
الدولار: 3٫75252 مقابل الريال الواحد 0٫26649
درهم إماراتي: 1٫02162 مقابل الريال الواحد 0٫97884
ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫70182
دينار أردني:5٫28978 مقابل الريال الواحد 0٫18905
دينار كويتي:12٫22511 مقابل الريال الواحد 0٫08180
دينار بحريني:9٫95460 مقابل الريال الواحد 0٫10046
الريال القطري:1٫03063 مقابل الريال الواحد 0٫97028
الدرهم المغربي: 0٫36199 مقابل الريال الواحد 2٫76513
الجنيه المصري:0٫12249 مقابل الريال الواحد 8٫16376
التعليقات
اترك تعليقاً