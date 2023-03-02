أصدر الاتحاد السعودي لكرة اليد قراراً بإلغاء جميع الإيقافات الفنية الصادرة بحق جميع اللاعبين في كافة المنافسات المحلية بمختلف الدرجات .

وأوضح الاتحاد أنه يستثنى من ذلك من صدرت بحقهم قرارات إيقاف من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، والمشطوبين من قبل الجهات المعنية، وكذلك “العقوبات المالية” التي يستوجب سدادها حسب اللائحة، حيث إنه تم العمل بالقرار من يوم أمس .

وأبان الاتحاد السعودي لكرة اليد أن ذلك يأتي بمناسبة تحقيق المنتخب السعودي لدرجة الناشئين لقب البطولة العربية الـ 11 للمنتخبات، والتي أقيمت في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة 21 – 28 فبراير 2023 م .