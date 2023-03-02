قال المحلل الاقتصادي، عبدالله اليمني القحطاني، إن المؤشر العام للسوق السعودي أغلق اليوم، الخميس، عند 10277 نقطة وبقيمة بلغت 4.9 مليار ريال.

وأكد صحة ما قاله في وقت سابق عندما أكد في أنه من المهم الثبات اولا فوق الدعم 10144 كآخر دعم قبل القاع السابق 9950 وعدم كسره ومن ثم العودة والصعود فوق الدعم الاهم والمكسور سابقا والذي أصبح مقاومة حاليا وهو 10295 ليدخل السوق في الايجابية المؤقتة وألا فإن المسار سيتجه لمزيد من السلبية وقد يتم كسر القاع السابق 9950.

وأضاف أنه تم كسر المؤشر لنقطة 9950 وسجل 9930 كأدنى نقطة ومن ثم عاد للارتداد أعلاها وبكميات جيدة، وهذا ممتاز للسوق على الأقل للمدى القريب.

وأكد أنه من المهم الآن الثبات أعلى من 10050 كدعم حالي للسوق والأهم هو 9930 ومن ثم العودة ومواصلة الصعود واختراق 10365 كمقاومة ومنطقة عرض قوية ليفتح الباب لمزيد من الصعود لاختراق الترند الهابط واكتمال نموذج W الصاعد والوصول إلى 11780 كهدف لنموذج W ولا يتحقق النموذج إلا باختراق قمته عند 10860 ويدعم التوجه الصاعد أ يضا وجود الدايفر الإيجابي على مؤشر الماكد الاستباقي .