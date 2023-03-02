تسبب نظام لاعب النصر كريستيانو رونالدو الغذائي الذي يوصف بالصارم، بأزمة صحية للبرازيلي غابرييل مينينو لاعب بالميراس بعدما حاول السير على خطاه.

وصرح غابرييل مينينو، بأنه تواصل مع طبيب التغذية في بالميراس وطالبه بتقليد نظام رونالدو لكنه تعرض لصدمة كبيرة.

وعندما حاول مينينو مدافع بالميراس، اتباع نفس النظام، أعلن فشله، قائلا: “تعرضت لأزمة كبيرة خلال عملية الإحماء قبل إحدى المباريات ولم أستطع الجري واعتقدت أنني سأموت، وبعد 5 دقائق من المباراة طلبت التغيير لأنني لم أستطيع الركض.

ويتبع النجم البرتغالي، برنامجا غذائيا قاسيا حيث يتناول وجبات صغيرة بشكل متكرر طوال اليوم، ويتخلى عن نظام الوجبات الرئيسية الثلاث وهي الإفطار والغداء والعشاء مقابل ٦ وجبات أصغر، مليئة بالبروتين.

ويعتبر نمط رونالدو في الأكل غير معتاد بالنسبة للرياضيين، حيث يعتمد على توست الأفوكادو كوجبة خفيفة خلال النهار، ولتناول الإفطار، يختار الجبن والزبادي القليل الدسم.

ويحرص رونالدو على انتقاء أنواعا أقل دهنية من اللحوم للحصول على معظم البروتين، كما لديه حب خاص للأسماك الطازجة، ويقال إنه يتغذى بانتظام على سمك أبو سيف، والدنيس وسمك القد.