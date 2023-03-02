حرص لاعب المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، على تقديم الهدايا لزملائه الذين خاضوا معه منافسات كأس العالم 2022، وتمكنوا معه من الفوز بالبطولة.

وبلغت قيمة الهدايا التي أرسلها ميسي لزملائه بما فيهم الطاقم الفني نحو 6 ملايين دولار، وتشمل جهاز خليوي “آيفون 14 برو ماكس” مطلي بالذهب من عيار 24 قيراطا.

وبلغ سعر كل هاتف هاتف 162 ألف دولار، وكتب على كل هاتف اسم اللاعب ورقمه وشعار المنتخب الأرجنتيني محفور عليه.

يذكر أن اللاعب تواصل مع بين ليونز الرئيس التنفيذي لشركة “آي ديزاين غولد بعد شهرين من نهائي كأس العالم، وطلب منه أن نقدم له فكرة مميزة للهدايا.

واقترح عليه “ليونز” أن فكرة الهواتف الذهبية المحفور عليها اسم اللاعبين، فأعجب اللاعب بها وطلب تنفيذها.