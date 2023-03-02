احتفل لاعب الفريق الأول لكرة االقدم بنادي الهلال، البرازيلي ميشيل ديلغادو، بالهدف الذي أحرزه في مرمى الوحدة بنفس طريقة الاحتفال التي يفعلها لاعب النصر، كريستيانو رونالدو.

وكان اللاعب قد أحرز الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول، وعندما سجل الهدف عبر عن فرحته بنفس الحركة التي يفعلها رونالدو.

يذكر أن المباراة تأتي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.