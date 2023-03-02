كشف المواطن جابر المطيري سائق تطبيقات توصيل، عن الدخل اليومي لسائق التطبيقات.

وقال المطيري: “إذا شخص يعمل لمدة 6 ساعات، يحقق دخل يتراوح من 200 لـ 300 ريال يوميا”.

وأوضح أن العمل يختلف من يوم إلى آخر، مضيفا: “فمثلا يمكن أن يتلقى السائق طلبات توصيل كثيرة وفي يوم آخر يمر ساعة أو ساعتين دون أن يتلقى أي طلبات”.

وأشار إلى أنه يعمل في اليوم حوالي 8 أو 9 ساعات، وذلك على فترتين من الساعة 6 صباحا حتى 12 ظهرا ومن بعد أذان العصر حتى الساعة ال 10 ليلا.