توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من يوم السبت المقبل إلى يوم الأربعاء الموافق 08 مارس 2023م، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة، إضافة إلى الأجزاء الغربية لمنطقة الرياض، والأجزاء الشرقية لمناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير.

ونبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير تشمل محافظات (أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة)، وعلى منطقة جازان وتشمل محافظات (فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، العيدابي، بيش، صبيا)، ومنطقة الباحة وتشمل محافظات ومراكز (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، العقيق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد)، إضافة إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة (الطائف، ميسان، أضم، العرضيات) وذلك من يوم السبت إلى الأربعاء، مشيراً إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة من مساء الأحد إلى الأربعاء القادم على مناطق المدينة المنورة (المدينة المنورة، الحناكية، العلا، العيص، بدر، خيبر، وادي الفرع)، والجوف (سكاكا)، والحدود الشمالية (عرعر، رفحاء)، و منطقة حائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان، ومعظم محافظات المنطقة)، و يوم الأربعاء القادم على منطقتي القصيم (بريدة، عنيزة، الرس، ومعظم محافظات المنطقة)، والشرقية ( حفر الباطن، القيصومة)، ويصحب هذه الحالة المطرية جريان للسيول، وتساقط البرد، ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار.

كما أشارت التوقعات إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة -بمشيئة الله- على منطقة مكة المكرمة تشمل (العاصمة المقدسة، خليص، رابغ، رنية، تربة، الخرمة، المويه، الكامل، الجموم، بحرة) وذلك يومي السبت والأحد، ويومي الأحد والاثنين على منطقة تبوك (المعظم، تيماء)، وتشمل تأثراتها المصاحبة رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار، كما تشهد جميع مناطق المملكة من يوم السبت إلى الثلاثاء لنفس الفترة ارتفاع درجات الحرارة العظمى.

وأهاب المركز الوطني للأرصاد بالجميع إلى اتباع تعليمات الجهات المعنية ومتابعة معلومات الطقس عبر خدمات المركز وقنواته الإعلامية.