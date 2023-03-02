قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماعه اليوم الخميس، إقامة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ32 اعتبارًا من الموسم الرياضي المقبل 2024-2023.

ونص القرار على أن تضم فرق دوري روشن للمحترفين الـ 18، والفرق الـ14 الأعلى ترتيبا قبل بداية الموسم من دوري يلو للمحترفين، على أن تُجرى قرعة لدور الـ32 على مستويين، وقرعة مفتوحة بعد كل دور اعتبارا من نهاية دور ال32.

وقرر الاجتماع تكليف لجنة المسابقات والإدارة المالية بإعادة تقييم ورفع مكافآت الفرق المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم القادم.

واطلع المجلس على خطة استضافة كأس العالم للأندية، مشيدًا بالعمل الجماعي مع وزارة الرياضة والجهات المعنية في وضع الترتيبات اللازمة للاستضافة.

وصادق المجلس على تكليف عبد المحسن الدهيمي رئيسًا لرابطة أندية الدرجة الثانية وعلى اعتماد النظام الأساسي لأندية الدرجة الثانية.