قضت نيابة حوادث جنوب القاهرة بمصر، حبس رجل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل آخر ووضع أشلائه داخل أكياس بلاستيك وإلقائها في صندوق قمامة بمنطقة المعادي.

ووجهت النيابة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك، وتكليف رجال المباحث بتحري الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها.

وقال المتهم بطأنه علم بعلاقة عاطفية بين زوجته والمجني عليه، بعد زواجه بها، مما دفعه للانتقام منه بالتخلص منه على أفعاله، وقام باستدراجه إلى شقة مستأجرة وقام بنحره ووضع أشلاءه داخل كيس بلاستيك وإلقائها في صندوق القمامة.

وكان المجني عليه تقدم لخطبة زوجة المتهم من قبل وقام بخطبتها، إلا إنهما انفصلا ولم يكتمل عقد زواجهما، وأن المتهم تزوج منها عقب ذلك فاختمرت فكرة الانتقام في ذهن المجني عليه وقام بالتواصل معها مرة أخرى عقب زواجه وربطتهما علاقة عاطفية حتى كشفها زوجها وقرر الانتقام منه وقام بقتله.