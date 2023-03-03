عدنان جستنيه : رغم كل التطور الذي أصبح لدينا في كرة القدم لكن نفس الآلية

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عدنان جستنيه : رغم كل التطور الذي أصبح لدينا في كرة القدم لكن نفس الآلية
عدنان جستنيه : رغم كل التطور الذي أصبح لدينا في كرة القدم لكن نفس الآلية
منذ 4 ساعة
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