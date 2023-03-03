أكد كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، عدم صحة الادعاء من قبل مؤثرة ومدونة فنزويلية متزوجة بأنها دخلت معه في علاقة العام الماضي، مما قد يحدث له أزمة مع صديقته جورجينا التي تقيم معه في الرياض.

وأفادت تقارير صحافية، أن المرأة الفنزويلية التي تدعى جورجيلايا زعمت أن رونالدو خان صديقته جورجينا رودريغيز معها في غرفة فندق في البرتغال في 25 مارس من العام الماضي.

وادعت جورجيلايا، أن رونالدو أرسل لها رسالة نصية ودعاها إلى غرفته بالفندق بعد أن التقطت صور سيلفي مع رونالدو وزملائه في المنتخب البرتغالي.

وأوضحت: “عندما قرأت الرسالة، اعتقدت أنه إذا ذهبت إلى هناك فسنتحدث فقط ، ونتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل ، وربما يمكنني الحصول على المزيد من الصور. لم أكن أعتقد أنه في هذه الحالة سيكون هناك علاقة. الحقيقة لقد حدث ذلك.لقد وافقت من جهتي ، لكن على الرغم من ذلك شعرت بأنني تم التلاعب بي من خلال شهرة كريستيانو رونالدو”.

وصرح المتحدث باسم رونالدو إن هذه المزاعم “كاذبة وتشهيرية”، في حين تزعم جورجيلايا أنها قضت وقتا مع رونالدو في فندق سولفرديفي فيلا نوفا دي جايا شمال البرتغال ، بينما كان قائد المنتخب البرتغالي يتدرب مع زملائه من أجل المشاركة في مونديال قطر.