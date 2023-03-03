تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 3٫97968 مقابل الريال الواحد 0٫25127
الدولار: 3٫75342 مقابل الريال الواحد 0٫26642
درهم إماراتي: 1٫02187 مقابل الريال الواحد 0٫97860
ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫67247
دينار أردني:5٫29105 مقابل الريال الواحد 0٫18900
دينار كويتي:12٫22124 مقابل الريال الواحد 0٫08183
دينار بحريني: 9٫95690 مقابل الريال الواحد 0٫10044
الريال القطري:1٫03088 مقابل الريال الواحد 0٫97005
الدرهم المغربي: 0٫36135 مقابل الريال الواحد 2٫77004
الجنيه المصري:0٫12195 مقابل الريال الواحد 8٫20019
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