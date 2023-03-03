تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 3٫97968 مقابل الريال الواحد 0٫25127

الدولار: 3٫75342 مقابل الريال الواحد 0٫26642

درهم إماراتي: 1٫02187 مقابل الريال الواحد 0٫97860

ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫67247

دينار أردني:5٫29105 مقابل الريال الواحد 0٫18900

دينار كويتي:12٫22124 مقابل الريال الواحد 0٫08183

دينار بحريني: 9٫95690 مقابل الريال الواحد 0٫10044

الريال القطري:1٫03088 مقابل الريال الواحد 0٫97005

الدرهم المغربي: 0٫36135 مقابل الريال الواحد 2٫77004

الجنيه المصري:0٫12195 مقابل الريال الواحد 8٫20019