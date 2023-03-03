هيأت أمانة محافظة جدة مختلف المرافق لاستقبال إجازة الفصل الدراسي الثاني من خلال تجهيز المرافق السياحية لاستقبال السكان والزائرين.

وأوضحت الأمانة أن الإدارات المعنية، كثّفت من جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالًا من السكان وزائري المحافظة؛ للاستمتاع بأوقاتهم شملت الحدائق والأماكن العامة، وعلى امتداد كورنيش جدة، ويشمل ذلك واجهة “روشن البحرية” على الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف على الكورنيش الجنوبي، بجانب مواقع مسارات رياضة المشي الموزعة في أنحاء المدينة التي باتت متنفسًا تستقطب جميع فئات المجتمع.

وأشارت أمانة جدة إلى رفع درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، عبر برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها.