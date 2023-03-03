حذر الدكتور محمد الأحمدي، أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني من خطر تزايد ارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة في غضون السنوات المقبلة.
وقال الأحمدي: “فوجئت صباح اليوم بطفل صغير في أحد الكافيهات يتناول 4 قطع من الدونات مع مشروب، مما يشكل خطرًا بالغًا عليه في هذا العمر”.
وأضاف: “الدونات الواحدة فيها 240 سعرة حرارية، وكذلك الميلك شيك وغيره من المشروبات مليئة بالسعرات الحرارية”.
وتابع: “الناس في غفلة ويجب أن يعرفوا أن أكثر من نصف سكان العالم سوف يعانون من السمنة بعد 12 سنة”.
#من_السعودية | أ.د.محمد الأحمدي : فوجئت صباح اليوم بطفل صغير في أحد الكافيهات يتناول 4 قطع من الدونات مع مشروب.. مما يشكل خطرًا بالغًا عليه في هذا العمر. #قناة_السعودية pic.twitter.com/rDhhmLcohR
— قناة السعودية (@saudiatv) March 3, 2023
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