الاتحاد يمطر شباك الخليج بثلاثية نظيفة

حقق فريق الاتحاد فوزا ساحقا على نظيره الخليج، اليوم الجمعة، وذلك خلال الجولة الـ 19 من دوري روشن للمحترفين.
وفاز الاتحاد بنتيجة 3-0، سجلها كل من عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 54 من عمر المباراة، ورومارينيو في الدقيقة 69، وأحمد شراحيلي في الدقيقة 74.
حقق فريق الاتحاد فوزا ساحقا على نظيره الخليج، اليوم الجمعة، وذلك خلال الجولة الـ 19 من دوري روشن للمحترفين.
وفاز الاتحاد بنتيجة 3-0، سجلها كل من عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 54 من عمر المباراة، ورومارينيو في الدقيقة 69، وأحمد شراحيلي في الدقيقة 74.
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