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الجمعة3 مارس

الاتحاد يمطر شباك الخليج بثلاثية نظيفة

منذ 35 ثانية
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الاتحاد يمطر شباك الخليج بثلاثية نظيفة
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حقق فريق الاتحاد فوزا ساحقا على نظيره الخليج، اليوم الجمعة، وذلك خلال الجولة الـ 19 من دوري روشن للمحترفين.

وفاز الاتحاد بنتيجة 3-0، سجلها كل من عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 54 من عمر المباراة، ورومارينيو في الدقيقة 69، وأحمد شراحيلي في الدقيقة 74.

 

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