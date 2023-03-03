الاتحاد يمطر شباك الخليج بثلاثية نظيفة

حقق فريق الاتحاد فوزا ساحقا على نظيره الخليج، اليوم الجمعة، وذلك خلال الجولة الـ 19 من دوري روشن للمحترفين.

وفاز الاتحاد بنتيجة 3-0، سجلها كل من عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 54 من عمر المباراة، ورومارينيو في الدقيقة 69، وأحمد شراحيلي في الدقيقة 74.