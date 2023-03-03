قال الناقد الرياضي، محمد الذايدي، إن اللجان أوقفت الاتحاد والهلال وأظهرت قوتها لكنها لم تظهرها في قضية لاعب فريق النصر، أندرسون تاليسكا.

ولفت إلى أنه أصيب بخيبة أمل عندما حسمت قضية “تاليسكا” على أنها قضية رأي عام رغم أنها كانت قضي إساءة لنادي الهلال ولجنة المسابقات، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة 24 الرياضية.

وأضاف أن اللجان كيفت قضية تاليسكا على أنها قضية رأي عام لكي يتم معاقبة اللاعب بغرامة فقط.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلنت مؤخرا، تغريم البرازيلي تاليسكا لاعب نادي النصر وتحذيره بشأن شكوى الإساءة الإعلامية التي تقدم بها نادي الهلال.