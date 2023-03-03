شهدت مباراة الاتفاق والرائد انهيار اللاعب سعيد المولد بالبكاء بعد صناعة الهدف الثاني، وذلك في الجول الـ 19 من دوري روشن.

وتمكن الاتفاق من التغلب على فريق الرائد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وكان الاتفاق سجل الهدف الثاني قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة حيث خطف هوساوي هدف الفوز، بعد عرضية عن طريق سعيد المولد تمر من أمام الجميع لتصل إلى سنوسي يسددها بقوة في الشباك.

ويستضيف الاتفاق نظيره الوحدة ،الخميس، بينما يحل الرائد ضيفًا على العدالة ،السبت في الجولة القادمة من المسابقة .