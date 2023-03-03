قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عادل القازنلي، إن الموجة الشتوية الباردة انتهت.

وأضاف أن المملكة تشهد حاليا تقلبات جوية، كما ظهرت بوادر السحب الممطرة على الأجزاء الغربية والسواحل الغربية من المملكة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة الإخبارية.

ونوه بأن هذه السحب ظهرت أيضا في حائل والقصيم وحفر الباطن، فضلا عن نشاط الرياح في منطقة الرياض.