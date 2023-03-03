على ما يبدو أن سكرتيرة البيت الأبيض كارين جان بيير، عجزت عن تفسير سبب ضحك الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء إبداء تعاطفه مع امرأة مات أبناؤها بسبب تسمم.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض: “لقد أعرب الرئيس عن تعاطفه الليلة الماضية، إلا أن كلماته عادة ما يتم تشويهها. إنها نظرية مؤامرة”.

وأثار تبرير كارين جان بيير الغضب حيث قال أحد المعلقين: “لقد ضحك على فقدان الوالدة لأبنائها بعد أن كرر عدة مرات ما يقوله. أمر مقزز”. وكتب آخر: “لماذا تحاول كارين شرح شيء ما؟ إن أحدا لا يستمع إليها”.