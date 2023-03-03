علق الإعلامي محمد البكيري على ردة فعل مدرب الباطن زدرافكو لوجاروشيتش، عند رفع حكم مباراة فريقه أمام النصر علم بـ 12 دقيقة وقت بدل ضائع.

وقال البكيري: “ضحكة مدرب الباطن بعد رفع الحكم الرابع 12 دقيقة وقت بدل ضائع امام النصر، كلام كثير لا يقال احيانا”.

وكانت الكاميرات قد وثقت ردة فعل مدرب الباطن حيث ضحك وصفق بسخرية، على قرار حكم المباراة التي انتهت بخسارة فريقه.

وكان النصر قد فاز على الباطن في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن الجولة 19 من منافسات دوري روشن بنتيجة 3-1.