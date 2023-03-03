علق الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش، مدرب نادي الباطن، على المباراة التي أقيمت بين فريقه وفريق نادي النصر مساء اليوم.

وقال المدرب :”بعض القرارات التحكيمية الواحد يضحك عليها، أنا لأول مره أشوف 12 دقيقة وقت بدل ضائع في دوري المحترفين”.

“النصر لما يقدم أي شي مميز في الـ80 دقيقة الأولى، ونحن بالعكس ظهرنا بشكل جيد”.

وعلق على أداء لاعب النصر كريستيانو رونالدو، مؤكدا أن الأخير لم يكن له أي تأثير في المباراة.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فاز على فريق الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري روشن.