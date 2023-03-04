وثق مقطع فيديو حارس النصر نواف العقيدي يستفز لاعبي الباطن الأمر الذي أثار غضب مدرب الفريق رودي جارسيا خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس.

وبدا في الفيديو حارس النصر يؤدي حركة غريبة تسببت في غضب لاعبي الباطن، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس.

وعلق الناقد الرياضي جمال عارف، على استفزاز حارس النصر للاعبي الباطن: الحكم لم يتخذ أي إجراء وحتى الحكم المساعد والحكم الرابع لم يتخذا أي إجراء.

وتابع جمال عارف: الحكم المحلي يحتاج الى الكثير ليواكب ماوصل اليه دوري روشن، مضيفا: شكرا لادارة الاتحاد التي اعتمدت الحكام في كل مباريات الفريق مضحية بالملايين لتفادي الاخطاء.