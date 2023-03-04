وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مجموعة من التوصيات والإرشادات التي يجب اتباعها عند شراء واستخدام سماعات الأذن الطبية.

وأكدت الهيئة على ضرورة إجراء فحص لدى الطبيب المُتخصص لتحديد النوع المناسب للحالة، والتأكد من وجود ضمان على الجهاز وتوفر خدمات ما بعد البيع كالصيانة، وحفظ السماعة بعيداً عن متناول الأطفال.

وأوصت بالتأكد من وجود كتيب الإرشادات باللغة العربية للتعرف على كيفية استخدام الجهاز والعناية به، والتأكد من عدم تعرض السماعة للرطوبة والحرارة، والمحافظة على تنظيف السماعة دورياً حسب إرشادات الاستخدام.