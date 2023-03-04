رفعت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة خلال شهر فبراير الماضي 608 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس عبدالله بن حمد عواف، أن الفرق الميدانية قامت بمعالجة 1128 متر مربع من حفر الشوارع، وصيانة 1100 متر طولي من الأرصفة المتهالكة والإنترلوك ، و معالجة 200 متر مربع من الكتابات المشوهة للمنظر، وإزالة ورفع 18 سيارة متهالكة، إضافة لصيانة 220 عمود إنارة، ومعالجة 800 متر طولي من دهانات الأرصفة، وإزالة ورفع 142 حاجزاً من الحواجز الخرسانية، وتسوير 10 مبانى قيد الإنشاء.