ألقت قوات الأمن المصرية القبض على رجل وممرضة لاتهامهما بخطف زميلتها الممرضة تبلغ من العمر ٢٤ عاما وهتك عرضها بالقوة.

وخطف المتهمان المجني عليها بأن استدرجها لمكان قاص (مسكنهما ) بزعم مرض المتهمة الأولى، قاصدين من ذلك إبعادها عن أعين ذويها وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي هتك عرض المجني عليها بالقوة.

وأوضحت التحقيقات، أنهما كبلاها وحسر عنها المتهم الأول ملابسها عنوة واستطالت يده مواطن عفتها كما سرقا المجني عليها بطريق الإكراه الواقع عليها بأن كبلاها وتعديا عليها ضربا أثناء ارتكاب الوقائع فتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومتها والاستيلاء على منقولاتها.