هاجم الناقد الرياضي محمد البكيري، حكم مواجهة الباطن أمام النصر والوقت الإضافي الكبير الذي أعطاه في الشوط الثاني مما سمح للنصر بإحراز ثلاثة أهداف، الأمر الذي أثار الجدل عبر وسائل إعلام محلية وعالمية.

ونشر محمد البكيري عبر حسابه على تويتر، تعليقًا ساخرًا من أحد الحسابات الرياضية العالمية؛ ليقول البكيري: “حساب رياضي عالمي آخر (يتابعه أكثر من 8 ملايين).. يسخر من أحداث النصر والباطن”.

وأضاف: “جبنا العالم يتفرج علينا.. لقينا قنوات العالم تضحك علينا.. صفر يا حكم”، متابعًا على تغريدة أخرى: “حساب عالمي آخر.. يسجل تغريدة مليونية..️ “الحكم: نلعب حتى يفوز فريق رونالدو”.