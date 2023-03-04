تعد المشكلة الأبرز في واتساب أن الصور والفيديوهات التي ترد عن طريق التطبيق تستهلك جزءاً كبيراً من ذاكرة الهاتف؛ كونها تخزّن فيها؛ حيث يُفاجأ المستخدمون بتنبيهٍ من الهاتف يقول إن الذاكرة ممتلئة عن آخرها، على الرغم من أنهم لا يحمّلون تطبيقات كثيرة، ولا يصوّرون كل يوم فيديوهات.

ولا تحدث هذه المشكلة، في الهواتف ذات الذاكرة المحدودة التي تبلغ سعتها 64 غيغابايت فقط، بل يمتد الأمر إلى الهواتف التي ذاكرتها 128 غيغابايت وأكثر، فيما تبدأ المشكلة مع تراكم هذه الوسائط على ذاكرة الهاتف.

وحتى لو نقر المستخدم على خيار (Never)، أي “أبدا” في خانة (save to Camera Roll) داخل “إعدادات واتساب”، وتعني حفظ الصور والفيديوهات في شريط الكاميرا الخاصة بالهاتف، حيث أن “واتساب” يحمّل الصور والفيديوهات الواردة إليك على الهاتف بشكل تلقائي.

ويبدأ الحل بالتأكّد من حجم المساحة التي تحتلها رسائل “واتساب” على هاتفك بالخطوات التالية: الذهاب إلى الإعدادات الخاصة بالهاتف وليس التطبيق، النقر على رمز ذاكرة الجهاز، حيث يظهر لك أكثر التطبيقات استهلاكاً للذاكرة في أعلى الصفحة، كما في حالة هواتف “آيفون”، وإذا كان المستخدم يعتمد كثيراً على الصور والفيديوهات في “واتساب” سيظهر في صدارة القائمة.

وفي حال أراد المستخدم التخفيف من حجم الذاكرة التي يحتلها “واتساب” على هاتفه، فعليه التوجّه إلى إعدادات “واتساب”، والنقر على خانة الذاكرة (Storage and Data)، بعد ذلك، النقر على (Manage Storage)، وستظهر لك حينها أكثر الحسابات التي أرسل أصحابها وسائط متعدّدة احتلت مساحة كبيرة من ذاكرة الهاتف.

وبإمكان المستخدم في النهاية النقر على أي حساب لحذف الصور والفيديوهات والوثائق الواردة منه، إما عن طريق حذف كل واحدة منها على حدة أو حذفها كلها، بحسب الحاجة، ولكون هذه المشكلة تبدو مزعجة لكثيرين، خصَّص لها “واتساب” صفحة كاملة في مركز المساعدة التابع له.