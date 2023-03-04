توقع محلّل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن تزداد غزارة الأمطار يومَي الثلاثاء والأربعاء على منطقتَي القصيم وحائل، وبعض أجزاء منطقة الجوف، لتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة.

وقال عقيل العقيل، في مداخلة بقناة الإخبارية، أنه لا توجد في هذه الحالة الجوية مؤشراتٌ أولية عن تعرُّض منطقة الرياض لهطول أمطار، لكن ربما يتوقَّع أن يشهد الأسبوع المقبل حالةً جوية أخرى، وستنضمّ لها منطقة الرياض.