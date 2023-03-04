سرطان “بايدن” يصيب ذوي البشرة البيضاء والعيون الزرقاء

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعافى من سرطان الخلايا القاعدية، لافتًا إلى أن ورمًا جلديًّا تمت إزالته من صدر بايدن كان عبارة عن سرطان خلايا قاعدية.

ويعد سرطان الخلايا القاعدية هو أحد أنواع أورام الجلد الخبيثة النابع من سرطان الجلد، والخلايا القاعدية خلايا صغيرة موجودة داخل الجلد، ومهمتها إنتاج خلايا جديدة للبشرة عوضًا عن الخلايا الميتة؛ لكن المشكلة تبدأ عندما تنقسم الخلايا بشكل غير مراقب، وتُصبح ورمًا، إلى درجة أنه يمكن أن يصبح خبيثًا، بما يسبّب ضررًا جسيمًا للجلد وللأنسجة القريبة.

ويُعتقد أن غالبية حالات سرطان الخلايا القاعدية تحدث بسبب التعرُّض الطويل للأشعّة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس، بينما تجنب التعرض لأشعة الشمس واستخدام الواقيات من أشعتها؛ عاملان مساعدان على الحماية من هذا النوع من السرطان.

ويأتي ذلك لأنه عادة ما يصيب أجزاء الجسم المعرّضة لأشعة الشمس، وبخاصة الرأس والعنق، وربما يصيب هذا السرطان أجزاء أخرى في الجسم أقلّ تعرُّضًا لأشعة الشمس، لكن هذا الأمر نادر الحدوث.