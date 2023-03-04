الاعداد السابقة للصحيفة
السبت4 مارس

سرطان “بايدن” يصيب ذوي البشرة البيضاء والعيون الزرقاء

منذ 15 دقيقة
0
تابعوا صدي على

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعافى من سرطان الخلايا القاعدية، لافتًا إلى أن ورمًا جلديًّا تمت إزالته من صدر بايدن كان عبارة عن سرطان خلايا قاعدية.

ويعد سرطان الخلايا القاعدية هو أحد أنواع أورام الجلد الخبيثة النابع من سرطان الجلد، والخلايا القاعدية خلايا صغيرة موجودة داخل الجلد، ومهمتها إنتاج خلايا جديدة للبشرة عوضًا عن الخلايا الميتة؛ لكن المشكلة تبدأ عندما تنقسم الخلايا بشكل غير مراقب، وتُصبح ورمًا، إلى درجة أنه يمكن أن يصبح خبيثًا، بما يسبّب ضررًا جسيمًا للجلد وللأنسجة القريبة.

ويُعتقد أن غالبية حالات سرطان الخلايا القاعدية تحدث بسبب التعرُّض الطويل للأشعّة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس، بينما تجنب التعرض لأشعة الشمس واستخدام الواقيات من أشعتها؛ عاملان مساعدان على الحماية من هذا النوع من السرطان.

ويأتي ذلك لأنه عادة ما يصيب أجزاء الجسم المعرّضة لأشعة الشمس، وبخاصة الرأس والعنق، وربما يصيب هذا السرطان أجزاء أخرى في الجسم أقلّ تعرُّضًا لأشعة الشمس، لكن هذا الأمر نادر الحدوث.

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

سرطان “بايدن” يصيب ذوي البشرة البيضاء والعيون الزرقاء

منذ 15 دقيقة
0
بالفيديو.. وزيرة الخارجية الألمانية تتفاجأ بعدم وجود أحد لاستقبالها بمطار نيودلهي

بالفيديو.. وزيرة الخارجية الألمانية تتفاجأ بعدم وجود أحد لاستقبالها بمطار نيودلهي

منذ 25 دقيقة
0
1304
مستشار أسري: الأجهزة الذكية تجعل الطفل سريع الغضب والاندفاع ( فيديو)

مستشار أسري: الأجهزة الذكية تجعل الطفل سريع الغضب والاندفاع ( فيديو)

منذ 35 دقيقة
0
1186
وفاة رجل بعد يوم من عزاء والده حُزنًا عليه

وفاة رجل بعد يوم من عزاء والده حُزنًا عليه

منذ 40 دقيقة
1
725
بالفيديو.. مختص: التطبيقات الالكترونية من أهم أسباب تزايد معدلات البدانة لدى الأطفال

بالفيديو.. مختص: التطبيقات الالكترونية من أهم أسباب تزايد معدلات البدانة لدى الأطفال

منذ 45 دقيقة
0
1173