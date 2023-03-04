حمل الإعلامي الرياضي عادل الملحم، مسلي آل معمر رئيس النصر، مسؤولية بقاء بعض الأجانب رغم عدم الاستفادة منهم.

وأكد الملحم على ضرورة التخلص منهم، مشيرا إلى أن النصر لديه أسوأ أجانب في الدوري السعودي.

وقال الملحم: “دورينا دوري أجانب، العنصر المحلي لدينا محدود، والنصر هذه السنة يعتبر ثاني فريق بعد الباطن الذي لم يستفد من العنصر الأجنبي”.

وتابع: “النصر عنده لاعبين شبه معطوبين لا استفادة منهما وهما بيتي مارتنيز ومشاريبوف، والسبب في ذلك أن الإدارة لما تستطيع التخلص منهما واتصور أن الموضوع متعلق بالمادة”.

ولفت إلى أن مدرب النصر غير مرحب لا بمشاريبوف، أو بيتي، والدليل أنه في حالة شفاؤهما نراهم على دكة البدلاء.

وأشار إلى إصابة الحارس أوسبينا، وغياب ألفارو أيضا.