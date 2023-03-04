كشفت مصادر أن الأشعة الأولية التي أجراها الفنزويلي أدريان مارتينيز مدافع فريق الطائي الأول لكرة القدم أظهرت إصابته بقطع في الرباط الأمامي للركبة وقطع في الغضروف.

ووفقا لصحيفة “الرياضية” فإن اللاعب الفنزويلي يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل طويلة ما يعني غيابه عن تمثيل الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وتعرض المدافع الفنزويلي للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الفتح ضمن منافسات الجولة الـ19، حيث غادر الملعب قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.

و بذلك يلحق بـ8 لاعبين انتهى موسمهم مع أنديتهم بعض تعرضهم لإصابات مماثلة، وهم: الأرجنتيني بيتي مارتينيز «النصر»، نواف العابد «الشباب»، عبدالمحسن فلاتة «الطائي»، سويلم المنهالي «الاتحاد»، عبدالإله المالكي «الهلال »، رياض البراهيم «الخليج»، فلافيو داسيلفا وعبدالملك العييري «التعاون».