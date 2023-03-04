علق الدكتور سليم الشهري؛ استشاري أمراض الحساسية والمناعة والربو، اليوم السبت، على بيان منظمة الصحة العالمية بشأن تسبب أدوية السعال في قتل عدد كبير من الأطفال حول العالم.

وقال الشهري في مداخلة هاتفية، عبر برنامج “سيدتي” إنه بالفعل تسببت أدوية السعال في إنهاء حياة عدد من الأطفال حول العالم وكان عمرهم دون الـ 5 أعوام، وذلك نظراً إلى أنها كانت أدوية مجهولة المصدر وتم أخذها دون استشارة طبيب مختص.

وأكد الشهري على أن المملكة العربية السعودية، وهيئة الغذاء والدواء لا تسمح بدخول أي أدوية مجهولة المصدر إلى البلاد ويتم تحليل عينات للتأكد من سلامتها، مؤكدا على فرض رقابة عالية فيما يخص الأدوية التي تدخل إلى المملكة.

كذلك لفت إلى أن حالات الوفاة بسبب أدوية السعال كانت تنتشر بشكل خاص في دول مثل الهند وإندونيسيا؛ لذلك حذر المواطنين المتوجهين إلى هذه الدول بأخذ الحيطة والحذر قبل تناول أي دواء.

تجدر الإشارة إلى أنه كان قد لقي ما لا يقل عن 300 طفل مصرعهم حول العالم، خلال الشهور الخمسة الماضية؛ إثر تناولهم لبعض أدوية السعال.

ومن جانبها، أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا يتعلق بـ14 صنف من أدوية سعال للأطفال، التي تباع في إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا، موضحة أنها ملوثة بمواد كيميائية سامة، هي إيثيلين غلايكول وديثيلين غلايكول، والتي تستخدم في سوائل ممسحات الزجاج ومبردات المحرك.