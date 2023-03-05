الاعداد السابقة للصحيفة
الاحد5 مارس

أحمد العقيل : الشباب يعاني فنياً، وهدف العدالة الأول غير شرعي

منذ 3 ساعة
0
1014
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    شرطة الرياض تضبط مواطن اعتدى على بناته بالضرب واحتجازهن

    شرطة الرياض تضبط مواطن اعتدى على بناته بالضرب واحتجازهن

    منذ 13 دقيقة
    0
    1104
    عبدالرحمن العبود يقترب من الرحيل عن الاتحاد

    عبدالرحمن العبود يقترب من الرحيل عن الاتحاد

    منذ 18 دقيقة
    0
    1317
    النمر: بعض كبار السن يتحمل ألم الجلطة خوفاً من المستشفى وتحدث لهم مضاعفات

    النمر: بعض كبار السن يتحمل ألم الجلطة خوفاً من المستشفى وتحدث لهم مضاعفات

    منذ 33 دقيقة
    0
    1048
    المملكة تدعم تُرشح السيد أجاي بانجا لقيادة مجموعة البنك الدولي

    المملكة تدعم تُرشح السيد أجاي بانجا لقيادة مجموعة البنك الدولي

    منذ 1 ساعة
    0
    1205
    الفراج: إدارة امريكا بقيادة كبار الدهاة سورس و اوباما و بلينكن لا تدري 

    الفراج: إدارة امريكا بقيادة كبار الدهاة سورس و اوباما و بلينكن لا تدري 

    منذ 2 ساعة
    0
    1194