تستمر عملاقة تصنيع السيارات الالمانية بي ام دبليو في تعزيز تواجدها عالميًا، بعد أن ظهرت السيارة XM Label Red إلى الاضواء، والتي كانت قد اعلنت عنها في وقت سابق.

وتعتبر هذه النسخة بي ام دبليو XM Label Red واحدة من اقوى سيارات العملاق البافاري، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

وجاءت السيارة XM Label Red بإطلالة خارجية خاطفة للانظار، تعتمد على العديد من اللمسات ذات اللون الاحمر، والتي شملت الحواف الخاصة بالشبكة الامامية، بالاضافة إلى منطقة النوافذ.

وتأتي السيارة بي ام دبليو XM Label Red بسعر 185 ألف دولار أمريكي، بينما تتراوح اسعار الطرازات القياسية من سيارة XM بين 159 ألفا و 168 ألف دولار امريكي.