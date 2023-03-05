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أحد رجال حائل يشهد ثلوجاً غير معتادة قبل 45 عام
أحد رجال حائل يشهد ثلوجاً غير معتادة قبل 45 عام
منذ 30 دقيقة
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752
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