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الاحد5 مارس

سفارة المملكة بالمغرب تنقل مواطن للمملكة لاستكمال علاجه

منذ 15 دقيقة
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نقلت طائرة الإخلاء الطبي أمس (السبت)، مواطن سعودي إلى أرض الوطن بعد تعرُّضه لوعكة صحية استدعت نقله لاستكمال علاجه في المملكة.

وأكدت سفارة المملكة بالمغرب ذلك يأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على مواطني المملكة في الداخل والخارج.

 

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