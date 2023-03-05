سفارة المملكة بالمغرب تنقل مواطن للمملكة لاستكمال علاجه

نقلت طائرة الإخلاء الطبي أمس (السبت)، مواطن سعودي إلى أرض الوطن بعد تعرُّضه لوعكة صحية استدعت نقله لاستكمال علاجه في المملكة.

وأكدت سفارة المملكة بالمغرب ذلك يأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على مواطني المملكة في الداخل والخارج.